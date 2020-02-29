Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınadı.

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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınadı.

Değer, yaptığı açıklamada, ülke olarak ibadet ve bağışlanmayla geçecek üç aylara girişin müjdecisi mübarek bir gecede ellerini duaya açmışken, Suriye'den gelen acı haberin yüreklerini dağıttığını bildirdi.

Değer, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, gerçek bir millet olduğumuzun bilinciyle bayrağımızın altında, kahraman askerimizin yanında yer alma, milli duygular ve idealler etrafında kenetlenme, birliğimizi pekiştirme günüdür."

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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