Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Eksert, şehirdeki bir otelde düzenlenen Türk Büro-Sen Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması uğruna devletimizin, milletimizin aldığı ve alacağı her türlü kararın arkasında Türkiye Kamu-Sen olarak sapasağlam durduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin sınırlarının korunmasının önemine işaret eden Osman Eksert, "Türkiye'nin sınırlarının korunması mücadelemiz Kerkük'ten, Musul'dan, Saray Bosna'dan, Suriye'den, Halep'ten, Şam'dan başlıyor. Dolayısıyla biz buraları, oradaki kaleleri muhafaza edemediğimiz taktirde içimizdeki birliği, bütünlüğü koruyamayız, onun için de düşmanları oralarda tutmak zorundayız. Onun için Afrin'de, İdlib'deyiz." diye konuştu.

Eksert, Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye yardım elini uzattığı bir süreçte Avrupa'nın zevk sefa içinde yaşamasını da eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye nasıl bakıyor, milli kaynaklarını nereye harcıyor adamların hiç umurunda değil. Hadi şimdi Ege kıyılarında, Edirne'de insanlar hudutlara yığıldı. 8 senedir Türkiye mücadele veriyor, bu insanlara bakıyor. Bunu söylerken, 8 senedir kapı komşumuz olanları söylemiyoruz. Canıgönülden gitmek isteyenlere kapılar serbest. Bu mücadeleyi Türkiye sonuna kadar vermek zorunda. Biz de Türk milleti olarak bunun arkasında durmak zorundayız."

Osman Eksert, salonda bulunan kendisi de dahil yaşlı genç, kadın erkek herkesin izin verilmesi halinde orduya katılmaya gönüllü olduklarını da sözlerine ekledi.