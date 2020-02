Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 87 şube başkanıyla Hatay'a geldiklerini söyledi.

Hava saldırısında yaralanan askerleri ziyaret ettiklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:

"Derneğimiz her zaman devletinin, milletinin ve Mehmetçiğin yanında olmuştur. İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır. Özellikle bu bağlamda kendisini siper etmiştir. Milletimizin başı sağ olsun. Her zaman üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."