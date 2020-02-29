Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Karaman'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Karaman'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Vatandaşlar, öğle namazı sonrasında şehit askerler için Aktekke Temmuz 15 Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.


Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.


İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.


Gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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