Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.

Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Yakutiye Kent Meydanı'na ulaştı.

Burada grup adına konuşan Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 33 vatan evladının şüheda ordusuna ve Hazreti Peygamber'e yoldaş olarak uğurlandığını ifade etti.

Türk milletinin 3 bin yıllık ordu-millet geleneğine sadık olduğunu belirten Gökçan, şunları kaydetti:

"Askerimize, ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Sınırımızda emperyalizmin ortaya çıkardığı ve yıllardır mücadele ettiğimiz terör unsurlarının temizlenmesi gibi meşru bir sebebimiz vardır. Hiçbir sivil hedef alınmadan, sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusu, bir hayli emperyalizmin doyumsuz iştahını bozmuş ve Hakk'ın adına küfre savaş açmıştır. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz ve aşılmaz son kaleyiz."

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma
Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi Yunanistan geri adım attı! Türkiye'ye hava desteğinin önündeki engel kalktı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 21:59:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]