Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Suriye'de rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphelerinin olmadığını belirtti.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, Suriye'de rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphelerinin olmadığını belirtti.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca hiçbir zaman başka bir devletin toprak bütünlüğünü bozacak işgal ya da saldırının içinde yer almadığına işaret eden Kaan, devletin yanı başındaki büyük bir tehdide karşı kendi ulusal güvenliğini korumak amacıyla İdlib'de bulunduğunu vurguladı.

Suriye'deki insanlık dramını çözmek için Türkiye'nin her zaman gayret içerisinde olduğuna dikkati çeken Kaan, "Mehmetçiğimiz daima mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir." ifadesini kullandı.

Kaan, mültecilerin evlerine dönebilmesi amacıyla ateşkes ve geri çekilme çağrılarına Suriye rejiminin kulak tıkadığını da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rejimin hukuksuz eylemleri ve Mehmetçiğe yönelik saldırılarına karşı şanlı Türk ordusunun gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur. Beraberliğimizi korumak ve her zaman yaptığımız gibi zor zamanda kenetlenmek bize ve kültürümüze yakışan bir hareket olacaktır. Devletimizin ve milletimizin maddi, manevi huzuru ve menfaatleri gözetilerek alınacak her kararda ve gerek masada diplomatik yollarla gerekse sahada askeri önlemlerle atılacak adımlarda MÜSİAD olarak tüm imkan ve gücümüzle devletimizin ve halkımızın yanında olduğumuzu kesin ve net bir şekilde beyan ederiz."

Bora Füzesi, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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