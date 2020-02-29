Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar'ın çağrısı üzerine köy camisinde bir araya geldi. Öğle vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.

Yadigar, şehitler için Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Vatandaşları şehitler için dua etmeye davet eden Yadigar, "İdlib'de Esed rejiminin hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz

için gıyabi cenaze kıldık. Cuma günü de mevlit programımız olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı

diliyorum." dedi.

Şehitler için Kur'an okutuldu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığınca, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Ülkü Ocakları binasında bir araya gelenler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, vatan savunmasında hayatını feda eden şehitler için Allah'tan rahmet, yakınları için baş sağlığı diledi.

İDP'den İdlib açıklaması

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) Dönem Sözcüsü Tekin Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de 9 yıldır yaşanan iç savaş süresince devlet ve millet olarak üzerine düşeni sorumluluğu yerine getirmek konusunda tüm şartları zorladığını, dünyaya her anlamda örnek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bölgede büyük bir güç olduğunu ve bunun gereğini yerine getirdiğinin altını çizen Çınar, şunları kaydetti:

"Üç ayların müjdecisi mübarek bir gecede Suriye'den gelen acı haber, milletçe yüreğimizi dağlamıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türkiye, katillere gereken cevabı, alçakça saldırının hemen akabinde belirlenen hedefleri ateş altına alarak göstermiştir. Bu saldırıyı yapanlar da saldırganları destekleyen ve cesaretlendirenler de hak ettikleri cevabı mutlaka alacaklardır. Gün, birlik ve beraberlik günüdür."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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