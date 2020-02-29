Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

19 dakika önce

Amatör Lig'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü oyuncuları, İdlib'de şehit olanlara saygı ve görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

Amatör Lig'de mücadele eden Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü oyuncuları, İdlib'de şehit olanlara saygı ve görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Türk bayrağı açıp asker selamı verdi.

Amasyaspor tesislerinde antrenman yapan Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü oyuncuları ile teknik heyet, Türk bayrağı açıp asker selamı verdi ve askerler için dua etti.

Takım kaptanı Cumali Bulut, kahraman Türk ordusunun her zaman duacısı olduklarını vurgulayarak, "Görev sırası geldiğinde milletin her evladı gibi biz de devletimiz için canımızı vermeye hazırız. İdlib'deki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de ordumuzun, vatanımızın yanındayız. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaleci Veysel Boz da Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden geleceğine işaret ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Gün, birlik günüdür. Türkler olarak en iyi yaptığımız şey, birlik olmaktır. Devletimiz akan kanın hesabını soruyor. Biz vatanımızın, milletimizin yanındayız. Bu bayrak hiçbir zaman yere düşmeyecek, her zaman göklerde dalgalanacak." dedi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:27 Kaynak: AA
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