Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

18 dakika önce

Bolu'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak yürüyüş yaptı ve şehitler için dua etti.

Bolu'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak yürüyüş yaptı ve şehitler için dua etti.

Sosyal medya üzerinden birlik ve beraberlik çağrısında bulunan bir grup, Hükümet Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi.

Grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Vatan sana canım feda", "Bolu uyuma şehidine sahip çık" gibi sloganlar atarak İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından grup, şehitler için dua etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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