Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nur Camisi ve Külliyesi'nde sivil toplum kuruluşlarınca ikindi namazının ardından şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına bir konuşma yapan Fatih Küçüktiryaki, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Küçüktiryaki, "Zaman her zamankinden daha çok bir ve diri olma vaktidir. Bu şehadet haberleri üzerinden siyasi mülahazalar yapmak asla milletimizin hayrına olmayacak, belki de düşmanlarımızı daha da sevindirecektir. Bu sebeple bizler millet olarak her zaman dualarımızla devletimizin ve kahraman ordumuzun arkasındayız. Askerlerimizin canına kasteden zalim rejim güçlerinin ve başka her kim varsa hepsinin helak olmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mahfuz Ayan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu coğrafyada zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız. Her birimiz vatan için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Allah'ın izni ile bu millet ve devletimiz bu sıkıntıların üstesinden de gelecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:39 Kaynak: AA
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