Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Isparta'da sivil toplum kuruluşları (STK), Mehmetçiğe destek için "Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu" imza kampanyası başlattı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Isparta'da sivil toplum kuruluşları (STK), Mehmetçiğe destek için "Sivil Seferberlik Gönüllü Askerlik Başvurusu" imza kampanyası başlattı.

STK temsilcileri, Kaymakkapı mevkisinde toplanarak stant kurdu. Etkinlikte, ilk aşamada 1050 kişi imza vererek Mehmetçiğe destek oldu.

15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Çapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin İdlib'de düzenlediği hain saldırıyı kınayarak, saldırıda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Her zaman devletin ve Mehmetçiğin yanında olduklarını vurgulayan Çapan, "Türk'ün kanının aktığı topraklar ya Türk'e vatan ya da düşmana mezar olur. Isparta'da sivil seferberlik ilan ettik. Askerlerimize maddi, manevi ve fiziksel olarak desteğimizi göstermek için toplandık." dedi.

Çapan, Türkiye'de yediden yetmişe dili, dini, ırkı, cinsiyeti, mezhebi her ne olursa olsun herkesin ortak gayesinin, sadece vatanın istikbali ve ordunun zaferi olması gerektiğini belirtti.

Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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