Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

53 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için İstanbul'da farklı noktalarda birlik ve beraberlik konvoyları düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için İstanbul'da farklı noktalarda birlik ve beraberlik konvoyları düzenlendi.

Avrupa Yakası'ndaki farklı ilçelerde bir araya gelen oto kurtarıcıları ve bazı sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak, Anadolu Yakası'na geçti.

Önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden konvoydakiler, Altunizade ve Kadıköy'de araçlarıyla tur attı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen sürücülere, vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla destek verdi.

Çok sayıda aracın yer aldığı konvoydakiler, Bağdat Caddesi'nde etkinliği sonlandırdı.

İstanbul, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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