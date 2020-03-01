Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

45 dakika önce

Kırıkkale'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş ve konvoy düzenledi.

Kırıkkale'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş ve konvoy düzenledi.

Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesi önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrağı ve döviz taşıyan vatandaşlar, tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Yansın İdlib, yıkılsın Suriye" diye slogan atarak, Zafer, Ankara ve Hürriyet caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda bulunan Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okuyan katılımcılar, daha sonra araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaptı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kırıkkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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