Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eken, mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü ve yıkılmaz bir ülke olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Eken, "8 bin üyemiz adına, iş dünyamız adına her türlü terör belasını kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu süreçte ülkemizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kere daha buradan haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı bir ve beraber olunması gerektiğine işaret eden Eken, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız, yetkililerimiz olmak üzere bizler de kendi temsil ettiğimiz kurumlarda bu birlikteliği ve beraberliği sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Bu birliktelik ve beraberlik ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak canımızı, malımızı vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha tüm dünyanın bilmesini istiyoruz. Ülkemizin başı sağolsun. Ülkemizin, devletimizin yanında olacağız."