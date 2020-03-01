Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için yürüyüş düzenlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için yürüyüş düzenlendi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan çok sayıda vatandaş, Salı Pazarı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Grup, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her şey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" sloganları atarak Beşkaza Meydanı'na yürüdü.

İlçe sakinleri daha sonra şehit askerlerin isimleri yazılı araçlarla konvoy oluşturdu.

Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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