Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Çamlıca Köyü Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAMDER) tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada açıklama yapan Dernek Başkanı Hasan Kaya, İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için toplandıklarını söyledi.

Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Kaya, "Bugün dua günüdür. Vatanımız için gerekirse kıyama da kalkarız. Bunu göstermek için geldik. Katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kalabalık açıklamanın ardından tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et bize" diye slogan atarak Kırıkkale Şehitliğine kadar yürüdü.

Şehitler için İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunan etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.