Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Bilecik ve Balıkesir'de, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinin ardından Mehmetçiğe destek olmak amacıyla etkinlikler yapıldı.

Şeyh Edebali Stadı'ndaki Bilecik 1. Amatör Küme maçı öncesi Bilecik Belediyesi ile Bilecikspor Kulübü, Bilecikspor-Bayırköyspor maçını izlemeye gelenlere Türk bayrakları dağıttı, şehitlerin isimleri tek tek okundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini hatırlatarak "Üzüntülü bir dönemdeyiz ama bunu da aşmamız gerekiyor. Çok güzel bir görüntü oldu. Tüm halkımıza teşekkür ederim." dedi.

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı da maçın önemli olmadığını dile getirerek, "Bu maç şampiyonluk maçı ama bunun bir önemi yok. Çünkü İdlib'de 34 şehidimiz var. Bu bizi bizi derinden yaraladı. Normalde maç öncesi gece heyecandan uyuyamıyordum. Şimdi ise şehitlerimizin üzüntüsü var." diye konuştu.

Maça iki takım da şehitleri anmak amacıyla pankartlarla çıktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Romanlardan lokma hayrı etkinliği

Has Romanlar Federasyonuna bağlı Balıkesir Gümüşçeşme Mahallesi Roman Kültürünü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği, İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için hayır yemeği düzenlendi.

Pazar Pazarı'nın yanındaki parkta gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin isimleri tek tek okundu, bu sırada katılımcılar "burada" diye yanıt verdi.

Dernek Başkanı Ahmet Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizler İdlib şehitlerimiz için lokma hayrı yapmayı uygun gördük. Bu kutsal vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, 2 bin 500 kişilik hazırlanan pilav, ayran ve lokmalar ikram edildi.

Etkinliğe, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi ve Fikrettin Kocaman, Has Romanlar Federasyonu Başkanı Sadettin Altın ile vatandaşlar katıldı.