Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Antalya'da servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Antalya'da servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Taksici ve servis sürücüleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.

Araçlarını Türk bayrakları ile donatan taksiciler, servisçiler, nakliyeciler ve bazı kamyoncular, 100. Yıl Bulvarı, Mevlana Kavşağı ve Sakarya Bulvarı güzergahından şehir turu atarak çıkış noktasına geldi.

Şehir turu sırasında bazı vatandaşlar da alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoya destek verdi.

Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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