Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Mardin'de servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Mardin'de servisçiler ve taksiciler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Mardin Öğrenci ve Personel Servisçileri Derneği üyeleri, Mardin- Diyarbakır kara yolunda bir araya geldi.

Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla şehir merkezinde tur atan servisçiler, daha sonra dernek binasında bir araya gelerek 'şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde slogan attı.

Dernek başkanı Abdulaziz Başçı, şehit vatan evlatlarına ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için program yaptıklarını belirterek "Servisçiler olarak her zaman devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devlet ve bayrak için canımızı vermeye hazırız. Kimse Türkiye'yi hafife almasın." diye konuştu.

13 Mart Mahallesi'ndeki Mardin Ticari Taksiciler Derneğinde bir araya gelen taksiciler de şehir turu attı.

Mardin Ticari Taksiciler Dernek Başkanı Uğur Alka, şehitleri her zaman rahmetle yad edeceklerini vurgulayarak "Taksici olarak her zaman devletimizin, bayrağımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü destekliyoruz ve her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

Kentteki oto kurtarıcılar da araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu.

Öte yandan evlere ve dükkanlara Türk bayrakları asıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:49 Kaynak: AA
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