Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Altınova Kaymakamlığı ve belediye tarafından organize edilen yürüyüş, belediye hizmet binası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftülüğünce şehitler için okunan mevlit sonrası toplanan kalabalık, yürüyüşe geçti.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Belediye Başkanı Metin Oral'ın da katıldığı yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Kaymakamlık önünden belediye binasına dönüşle tamamlanan program, dua edilmesiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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