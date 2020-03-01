Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İzmir ve Manisa'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için etkinlikler düzenledi.

İzmir ve Manisa'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için etkinlikler düzenledi.

İzmir'in Konak ilçesi Üçyol mevkisinde bir araya gelen motosiklet sürücüleri, Türk bayrağı taşıdı. Daha sonra grup üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Grup, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Basın açıklaması sırasında zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Gündoğdu Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan bir grup, çeşitli sloganlarla Mehmetçiğe destek verdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı etkinlikte daha sonra İdlib'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kulalılar Mehmetçik için toplandı

Manisa Kula ilçesindeki Yunus Emre Kent Meydanı'nda toplanan Kulalılar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit olan askerler için lokma hayrında bulunuldu.

Bir grup da otomobilleriyle konvoy oluşturup, şehirde tur attı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam
Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]