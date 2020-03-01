Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Trabzon'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Trabzon'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Trabzon Eşitlik İnisiyatifi üyeleri Uzunsokak'ta toplanarak, Türk bayraklarıyla sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

Meydan Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde 10 dakika boyunca sessizce bekledi.

Grup adına konuşan Ayşegül Akyüz, acılı ailelerin sesi olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "3 gündür içimiz içimize sığmadı, bu sessizliği yine bir sessizlikle bozmak adına şehit anneleri, eşleri ve çocuklarını temsilen küçük de olsa bir organizasyon yaptık." dedi. Akyüz, etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar da araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Sürücüler, Yavuz Selim Bulvarı, Kahramanmaraş Caddesi ve devlet sahil yolu güzergahında konvoy oluşturarak tur attı. Konvoya yol kenarındaki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi.

Kent merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerine de Türk bayrağı asıldı.

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Sahil Güvenlik ekipleri denizde mahsur kalan göçmenleri kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 00:20:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]