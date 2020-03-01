Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Trabzon'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Trabzon Eşitlik İnisiyatifi üyeleri Uzunsokak'ta toplanarak, Türk bayraklarıyla sessiz yürüyüş yaptı. Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.

Meydan Parkı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Atatürk Anıtı önünde 10 dakika boyunca sessizce bekledi.

Grup adına konuşan Ayşegül Akyüz, acılı ailelerin sesi olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "3 gündür içimiz içimize sığmadı, bu sessizliği yine bir sessizlikle bozmak adına şehit anneleri, eşleri ve çocuklarını temsilen küçük de olsa bir organizasyon yaptık." dedi. Akyüz, etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar da araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Sürücüler, Yavuz Selim Bulvarı, Kahramanmaraş Caddesi ve devlet sahil yolu güzergahında konvoy oluşturarak tur attı. Konvoya yol kenarındaki esnaf ve vatandaşlar da destek verdi.

Kent merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerine de Türk bayrağı asıldı.