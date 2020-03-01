Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Şehitlere Saygı, Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü'nden detaylar Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in konuşması Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar'ın konuşması Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır'ın konuşması Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKAHRAMANMARAŞ...

Şehitlere Saygı, Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü'nden detaylar

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in konuşması

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar'ın konuşması

Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır'ın konuşması Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için bayraklarla yürüyüş düzenledi.

Afşin Belediyesi önünde, mahalle muhtarları öncülüğünde toplanan vatandaşlar, okunan duaların ardından dev Türk bayrağıyla Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.

Yürüyüş esnasında tekbirler ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar tarafından karşılanan grup, askerlerle kucaklaşarak güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de tüm Afşin halkını kahraman ordunun yanında olduğunu vurgulayarak "Türk milletinin her ferdi gereğinde vatanı için canını verecek bir nefer, bir askerdir." dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara destekten dolayı teşekkür eden Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar da böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak "Ziyaretinizle varlığınızı yanımızda hissettirdiniz, bizlerinde her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. Bu şekilde gelmeniz bize güç kattı, yüreklendirdi. Hepinizin ayağınıza sağlık." diye konuştu.

Grup adına konuşan Alpaslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kır ise içinde bulunan süreçte Mehmetçiklere desteklerini göstermek, onların yanında olmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Güven, Yüzbaşı Çakar'a Türk bayrağı hediye etti.

Yürüyüşe, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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