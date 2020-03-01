Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Amasya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Amasya'da Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan Amasya Üniversitesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu önünde toplandı.

Yaklaşık bin öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirerek Eğitim Bilimler Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Burada İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, şehitlerin isimlerini tek tek okuyarak "burada" diye bağırdı.

Etkinliğe öncülük eden öğrencilerden İbrahim Hakkı Satılmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinden geçtiği zor günlerde birlik olmak gerektiğini düşündüklerini söyledi.

İçinde bulunan süreçte Mehmetçiklere desteklerini göstermek, onların yanında olmak istediklerini belirten Satılmış, şunları kaydetti:

"Bugün burada Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 36 askerimizi anmak için bir yürüyüş düzenledik. Üniversiteden çok fazla katılım oldu, destek veren herkesten Allah razı olsun. Bugün burada tek amacımız tek ses, tek yürek olmaktı. Vatanımızın asla bölünmeyeceğini, Türk bayrağının asla inmeyeceğini, ezanımızın asla dinmeyeceğini belirtmek istedik. Bunu da elimizden geldiğince yaptığımızı düşünüyorum."

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Amasya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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