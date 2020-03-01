Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Iğdır'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Milli İrade Platformu adı altında toplanan sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Platform adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, zulme karşı direnen, mazlumun hakkı için candan geçmeyi ahdetmiş bir şuuru hiçbir gücün yok edemeyeceğini haykırmak için toplandıklarını belirterek, "Bugün burada millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta, düşmana hatırlatmak için toplandık." dedi.

Çiğdem, Suriye rejiminin Rusya'yı arkasına alarak saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Vicdan sahibi herkes tarafından bilinmektedir ki bu kalleş saldırıların asıl gayesi Suriye'yi insansızlaştırmak ve emperyalizmin baştan beri gerçekleştirmeye çalıştığı terör devleti projesini hayata geçirecek zemini oluşturmaktır. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan 36 fidanımızı şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her bir ferdine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirdi.