Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

16 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için araçlarla konvoy düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için araçlarla konvoy düzenlendi.


Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan çok sayıda vatandaş, Muğla Sosyo-Kültürel alanda toplandı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.


İlçe sakinleri daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu.


Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da destek verdi.


İlçe merkezinde araçlarla tur atan vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada grup adına konuşan Şükrü Kılıç, yüce milletin bugüne kadar verdiği kahraman şehitler için toplandıklarını söyledi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirten Kılıç, "Acımız dağlar kadar büyük. Acımız sonsuz ve bu ateş hiç ama hiç sönmeyecek. Çünkü bu vatan için, bayrak için, Müslüman kardeşlerimiz için arkasında gözü yaşlı anaları, kardeşleri, eşleri, çocukları ve yaşanmamış hayalleri uğruna hayatlarını gözünü bile kırpmadan feda eden şehitlerimiz için toplandık." dedi.

Konuşmanın ardından grup, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her şey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

İdlib, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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