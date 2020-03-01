Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenlendi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenlendi.

Alaadin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) taraftar grupları, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

Çeşitli futbol takımlarının taraftarlarından oluşan yaklaşık bini aşkın kişinin katıldığı etkinlikte, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şehit düşen askerlerin künyelerinin okunmasının ardından taraftarlar, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi istikametine doğru iki kilometre yürüdü.

Yürüyüş sırasında, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, her Türk asker doğar" sloganları atıldı.

Yürüyüşe katılanlar adına konuşan Tunahan Yalım, taraftar grupları olarak bir araya geldiklerini belirterek, şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi.

Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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