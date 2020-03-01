Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için araçlarla konvoy düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için araçlarla konvoy düzenlendi.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan çok sayıda vatandaş, Muğla Sosyo-Kültürel alanda toplandı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

İlçe sakinleri daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu.

Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da destek verdi.

İlçe merkezinde araçlarla tur atan vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Burada grup adına konuşan Şükrü Kılıç, yüce milletin bugüne kadar verdiği kahraman şehitler için toplandıklarını söyledi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin Türk milletinin yüreğini dağladığını belirten Kılıç, "Acımız dağlar kadar büyük. Acımız sonsuz ve bu ateş hiç ama hiç sönmeyecek. Çünkü bu vatan için, bayrak için, Müslüman kardeşlerimiz için arkasında gözü yaşlı anaları, kardeşleri, eşleri, çocukları ve yaşanmamış hayalleri uğruna hayatlarını gözünü bile kırpmadan feda eden şehitlerimiz için toplandık." dedi.

Konuşmanın ardından grup, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her şey vatan için", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi
Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güvenlik görevlilerinin ölüme terk ettiği göçmenlere yardım eli uzattı Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 01:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]