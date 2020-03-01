Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için, Sivas'ta konvoy düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için, Sivas'ta konvoy düzenlendi.

Sosyal medya üzerinden organize olan vatandaşlar, araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu. Gültepe Mahallesi Taha Akgül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 150 araca, Türk bayrakları asıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan şehir merkezine kadar ilerleyen konvoya katılanlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Konvoyun ardından Atatürk Kongre Müzesi önünde toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Suriye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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