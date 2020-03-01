Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Kırklareli ve Karabük'te, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüşler yapıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Kırklareli ve Karabük'te, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüşler yapıldı.

Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine bir grup, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okunurken, "Burada" diyerek karşılık verdi.

"Komando Marşı" söyleyen grup, yürüyüş yaptı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde Celal Bayar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Grup üyeleri, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cumayanı köyü sakinleri de Ankara-Karabük yolunda yürüyüş yaptı.

Kırklareli, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 04:53:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]