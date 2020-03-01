Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kırklareli ve Karabük'te, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüşler yapıldı.

Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine bir grup, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okunurken, "Burada" diyerek karşılık verdi.

"Komando Marşı" söyleyen grup, yürüyüş yaptı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Karabük

Karabük'ün Yenice ilçesinde Celal Bayar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Grup üyeleri, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı. Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Cumayanı köyü sakinleri de Ankara-Karabük yolunda yürüyüş yaptı.