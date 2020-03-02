Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.

Kırklareli Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler odalarındaki ışıklarla "TSK" yazarak, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Bazı öğrenciler ise cep telefonlarıyla TSK yazısını fotoğrafladı.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu ifade eden Babuşçu, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu arttırmak için binalarına TSK yazdıklarını ifade etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunan Babuşçu, TSK yazısını zaman zaman yazmayı planladıklarını söyledi.