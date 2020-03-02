Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı.

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Lüleburgaz ilçesinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı.


Sosyal medyada yapılan çağrı üzerine bir grup, Kongre Meydanı'nda toplandı.


Ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Herşey vatan için" sloganları atan grup üyeleri, şehit askerlerin isimleri okunurken, "Burada" diyerek karşılık verdi.

Yürüyüş yapan grup adına konuşan Ahmet Ercan Yıldırım, hain saldırıyı kınadıklarını, Türk milleti olarak her daim Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Daha sonra şehitler için dua edildi.

Lüleburgaz, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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