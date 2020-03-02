Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araya gelen 5 dağcı, Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak ve şehitleri anmak için 2 bin 400 rakımlı Geyik Dağları'na tırmanarak, zirvede Türk bayrağı açtı.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araya gelen 5 dağcı, Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak ve şehitleri anmak için 2 bin 400 rakımlı Geyik Dağları'na tırmanarak, zirvede Türk bayrağı açtı.

Sabahın erken saatlerinde Seydişehir'den hareket eden 5 kişilik dağcı grup, 2 bin 400 rakımlı Geyik Dağları'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak, İdlib şehitlerini andı.

Dağcılardan Mevlüt Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seydişehirli dağcılar olarak Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak ve aziz şehitlerimizi anmak için bu tırmanışımızı gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:54 Kaynak: AA
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