Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

Sorgun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Katil Esad" sloganı attı.

Sorgun Yeni Cami İmamı Ahmet Çınar Çetin tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından STK'ler adına konuşan Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiğini belirtti.


Yüksel, " İdlib'de cinayet şebekeleri tarafından 34 canımız şehit edildi. Acımızı içimize atıp, intikamımızı birbirimizden değil, düşmanlarımızdan almanın yoluna bakacağız. Bize oynanan oyunu iyi göreceğiz. Düşmanlarımızın istediği şeyi yapmayacağız. İdlib'de vatan uğruna can veren kınalı kuzularımıza Allah'tan rahmet, yaralı gazilerimize şifa, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." dedi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Yozgat, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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