Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını kınayarak Mehmetçiğe destek verdi.

Platform Basın Sözcüsü Zeki Kılınç, yaptığı açıklamada, vatan uğruna verilen canların milleti derinden üzdüğünü, bir o kadar da milletin ordusuna olan güven ve sevgisini artırdığını söyledi.

Türk devleti ve milletinin çok ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Kılınç, "Bu süreçte her bir ferdin yapacağı bir yanlış eylem ve söylem daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlara sebep olabilir. Bu hassas dönemde hamaset söylemleri yerine ferasetli, basiretli ve itidalli hareket ederek metanetli olmalıyız. Devletimizle, milletimizle ve ordumuzla bir olarak, diri olarak bütün dünya ya birlik ve beraberliğimizi daha önceki zor zamanlardan geçerken gösterdiğimiz gibi göstererek dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeliyiz." diye konuştu.

Zamanın siyaset ve eleştiri değil el ele, kol kola, omuz omuza kenetlenme ve birlik olma zamanı olduğunu anlatan Kılınç, bu zor sürecin aşılacağına inandıklarını vurguladı.

Kimsenin kimseyi tahrik etmeye hakkı olmadığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Acımızı içimizde yaşayıp, intikamımızı birbirimizden değil, düşmanlarımızdan almanın çaresini aramalıyız. Devletimiz üzerine oynanan bu oyunları enine boyuna tahlil etmeliyiz. Düşmanlarımızın oyununa gelmeyeceğiz, bu kadim topraklarda oyuncu değil oyun kurucuyuz. Bundan önce olduğu gibi ülkemiz ve milletimiz üzerinde sahnelenmiş oyunları bu güne kadar nasıl boşa çıkardıysak bundan sonra da boşa çıkaracağız. İdlib'de vatan uğruna can veren kınalı kuzularımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyoruz."

Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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