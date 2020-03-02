Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesinin ardından Şenkaya ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek yürüyüşü düzenledi.

Kaymakamlık meydanında bir araya gelen vatandaşlar, Hüseyin Köycü mevkisindeki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar atan grup, ardından şehitler için dua etti.

Yürüyüşe, çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Kaymakam Çağlar Tekin, Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve kurum müdürleri de destek verdi.