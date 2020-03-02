Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Tufanbeyli ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Tufanbeyli ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Tufanbeyli Ulu Cami'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit okundu.

Daha sonra Recep Aktürk Meydanı'ndan bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Şehitlik Anıtı'na kadar yürüdü.

Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, kurum amirlerinin de katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tufanbeyli, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek
İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]