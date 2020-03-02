Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için dua etti.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için dua etti.Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gentaş Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Mengen Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ve İlçe Müftüsü Mehmet Özcan eşlik etti.

Celepci, Özcan ve öğrencileri Jandarma Komutanı Talha Sağlam karşıladı.

Şehit olan askerler ve Mehmetçiğe destek için İlçe Müftüsü Mehmet Özcan tarafından dua edildi.

Mengen, İdlib, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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