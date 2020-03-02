Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

15 dakika önce

Kozan ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

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Kozan ilçesinde "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için çok sayıda vatandaş, Göç Yolu'ndan Türk Büyükleri Meydanı'na kadar mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı, şehitler için dua etti.

Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve kurum temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Suriye, İdlib, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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