Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev almak üzere gelen Mehmetçikler için kurban kesildi, dualar okundu.

Kaymakamlık, belediye ve Diyanet-Sen'in hazırladığı program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar ilçedeki bir askeri birliği ziyaret etti.

Burada Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alacak askerlerle bir araya gelen vatandaşlar, kurban kesti.

Duaların okunduğu programda açıklama yapan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Türk milletinin hiçbir zaman teröre fırsat vermediğini belirtti.

Daha önce gerçekleştirilen harekatların da başarıyla sonuçlandığına işaret eden Karamehmetoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı'nın da başarıyla sonuçlanacağına emin olduklarını belirtti.

Karamehmetoğlu, "Bütün dualarımız Mehmetçikl için. Allah onların ayağına taş değdirmesin." dedi.

Daha sonra Beyazid-i Bestami Türbesinde bir araya gelen yaklaşık 300 din görevlisi, askerlerin harekatta başarıya ulaşması için Fetih Suresi okuyup, dua etti.

Programa Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

Öğrenciler askeri kıyafetle okula gitti

İskenderun'da Denizciler Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerinin bir kısmı Mehmetçiğe destek için askeri kıyafetle okula gitti.

Birlikte asker selamı veren öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayrağı açtı.