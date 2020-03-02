Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Mardin'de vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Mardin'de vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.

Türk bayrakları ile şehir merkezinde tur atan vatandaşlar, yürüyüşte 'şehitler ölmez vatan bölünmez, ne mutlu Türküm diyene, Mardin uyuma Orduna sahip çık, işte ordu işte komutan, askere uzanan eller kırılsın' şeklinde slogan atıldı.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Beklen, şehit olan vatan evlatlarına ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlediklerini belirterek şöyle dedi;

"İdlib'te ülkemize ve milletimize dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için oluşturulan tarafsız bölge sınırlarında barış ve huzuru sağlamak adına bulunan kahraman Mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen vatan evlatlarına Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı biliyoruz.

Biz şanlı ecdadımıza yakışır bir şekilde millet olarak her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bizler bu vatan evlatları olarak bize yakışan şekilde her zaman ülkemizin devletimizin ve silahlı güvenlik güçlerimizin yanın da olup bölünmez bütünlüğümüzü sağlamak adına var olan gücümüz ile her zaman devletimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Kabala Mahalle Muhtarı Recep Elibolda, şehitleri her zaman rahmetle yad edeceklerini vurgulayarak Mardinli gençler olarak her zaman devletin, bayrağın, vatanın bölünmez bütünlüğünü destekleyeceklerini ve her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından şehitler için yoklama alındı.

Öte yandan kentte evlere ve dükkanlara Türk bayrakları asıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]