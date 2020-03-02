Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Suriye'nin İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.

Bir grup taksici, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanındaki otoparkta bir araya gelerek araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Taksiciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek ve şehit düşen Mehmetçiğe saygı göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İstiklal Marşı okuyan ve şehitler için dua eden taksiciler, daha sonra kent merkezinde tur attı. Vatandaşlar, taksicilere alkışlarla destek verdi.

Polis ekipleri, konvoy güzergahı boyunca güvenlik tedbiri aldı.