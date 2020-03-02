Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

16 dakika önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

İncirliova Belediyesince düzenlenen yürüyüş belediye binası önünde başladı.

Yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte, vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Üke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. İncirliova halkı kahraman ordusunun, devletinin yanındadır." dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından edilen dualarla sona erdi.

Yürüyüşe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Rejim yanlısı kanal canlı yayın yaparken, Esed askerleri Türk topçuları tarafından havaya uçuruldu Türk jetlerinin vurduğu Esed savaş uçaklarının en net düşme görüntüsü Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı buldu

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 22:06:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]