Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

İncirliova Belediyesince düzenlenen yürüyüş belediye binası önünde başladı.

Yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte, vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Üke olarak zor günlerden geçiyoruz. Büyük Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz olmuştur. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Rabbim görevleri başındaki güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. İncirliova halkı kahraman ordusunun, devletinin yanındadır." dedi.

Program okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından edilen dualarla sona erdi.

Yürüyüşe, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.