Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

25 dakika önce

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Bahar Kalkanı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca Bahar Kalkanı Harekatı ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 500 araçlık konvoy oluşturuldu.

Göztepe köprüsünde toplanan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen taksicilere daha sonra Gayrettepe'deki konvoy da katıldı. 500 araçtan oluşan konvoy, ardından Beyoğlu'na geldi.

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından Odakule'ye geçen taksiciler, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, burada yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Aksu, taksici esnafının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu ifade etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatı, Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:17 Kaynak: AA
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