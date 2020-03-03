Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

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Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Belediye Meclisi'nde CHP temsilcileri, saldırıya şiddet ve nefretle tepki gösterdi.

Grup adına Meclis Üyesi Zülal Akyüz'ün okuduğu bildiride, 27 Şubat 2020 gecesi Suriye'nin İdlib kentinde Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen saldırının yüreklerini dağladığı, acılarının çok büyük ve derin olduğunu kaydedildi.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar dilenen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Misak-ı Milli sınırlarımızı korumak, halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı savunmak ordumuzun temel görevidir. Ancak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurtta sulh, cihanda sulh' düsturuyla hareket ederek ülkemizi bu acılardan uzak tutmak da hepimizin görevi olmalıdır. Bundan sonra yapılması gereken bir askerimizin daha ayağına taş değmeden, bir annenin daha gözyaşı dökmesine neden olmadan ortak akıl ve ortak kararla hareket etmektir. Marmaris Belediye Meclisi CHP Grubu olarak Mehmetçiklerimize yapılan saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:10 Kaynak: AA
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