Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Yozgat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yüzlerce araçlık konvoy oluşturuldu.

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Yozgat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yüzlerce araçlık konvoy oluşturuldu.

Şehir girişinde araçlarını bayraklarla donatan şoförler, konvoy halinde korna çalarak şehir turu yaptıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyı kınadı.

Bakıcı, "Devletimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz, şehitlerimize saygı gösteriyoruz. Devletimizin yaptığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı gönülden destekliyoruz. Rabb'im, devletimize, ordumuza, polisimize güç versin." dedi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Bahar Kalkanı Harekatı, Yozgat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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