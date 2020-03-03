Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Tokat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri bayrak açtı.

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Tokat'ta, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla yurtta kalan üniversite öğrencileri bayrak açtı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Bayrak açan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ile Komando Marşı'nı okudu.

Bahar Kalkanı Harekatı, Tokat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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