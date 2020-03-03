Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Yürüyüşe katılan vatandaşlar Vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları Grup adına Harun Yavaş'ın konuşma yapması Dua edilmesi Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar

Vatandaşların ellerindeki Türk bayrakları

Grup adına Harun Yavaş'ın konuşma yapması

Dua edilmesi Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Mustafa Kemal Caddesi'nde tekbirler getirerek ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek oldu.

Kaymakamlık önüne kadar yürüyen ve Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehitlerin ismini tek tek okuyan grup, saldırıyı protesto etti.

Grup adına konuşma yapan Harun Yavaş, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek "Batı ülkeleri, sınırlarına mültecilerin dayanmasıyla gerçek yüzlerini gösterdi. Ülkemiz yaklaşık on yıldan beri bu mazlum halka ensar görevi yapıyor." dedi.

Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ise şehitler için dua ederek zalim Esed ve yandaşlarının mutlaka kaybeden taraf olacağını söyledi.

Programa Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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