Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

AK Parti Aksaray İl Başkanlığınca, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için kurbanlar kesildi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki partililer, Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık'a ziyarette bulunarak, askerlerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için dua edildi, 10 kurban kesildi.

Altınsoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler tepesinin boş olmadığını göstermek için teşkilat olarak İl Jandarma Alay Komutanlığını ziyaret ettiklerini söyledi.

İdlib şehitleri ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kurban kestiklerini anlatan Altınsoy, "İdlib'deki şehitlerimiz için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bahar Kalkanı Harekatımız devam ediyor. Allah orada bulunan tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Şu iyi bilinmelidir ki orada omuzlar başsız kalana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu mücadele oradaki zulüm sürdüğü sürece de devam edecektir. Allah devletimizi ve milletimizi her türlü kötülükten korusun." diye konuştu.